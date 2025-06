Il calendario e gli orari di venerdì 27 giugno

Si chiude la fase a gironi del Mondiale per club. Con le due gare in programma saranno definitivi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. L'Al Hilal (2 punti) spera ancora nella qualificazione, deve battere il Pachuca e poi aspettare il risultato di Salisburgo-Real Madrid: entrambe a quattro punti ma con gli spagnoli in vantaggio per numero di gol segnati

Due sole gare in programma per chiudere il gruppo H e gli accoppiamenti in tabellone per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Unica squadra eliminata in questo raggruppamento è il Pachuca che affronta l'Al Hilal (2 punti) che spera ancora nella qualificazione ma è costretto a vincere. Molto dipenderà dal risultato di Salisburgo-Real Madrid entrambe a quota 4, con la stessa differenza reti ma con le merengues in vantaggio per numero di gol realizzati.