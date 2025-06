Lunedì 30 giugno l'Inter affronterà il Fluminense nell'ottavo del Mondiale per Club. Pio Esposito sarà costretto a saltare il match per un affaticamento. Assente anche Frattesi, che torna in Italia a causa di un infortunio. Chivu potrebbe optare per un 3-5-2 con Lautaro e Thuram (recuperato), oppure per un 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle del "Toro". In caso di qualificazione ai quarti, i nerazzurri sfideranno la vincente tra il City e l'Al-Hilal di Inzaghi

Francesco Pio Esposito non scenderà in campo contro il Fluminense, nell’ottavo di finale del Mondiale per Club in programma lunedì 30 giugno. L’attaccante, che ha da poco festeggiato i suoi primi 20 anni dopo aver segnato il suo primo gol in nerazzurro contro il River Plate, è stato costretto a fermarsi a causa di un leggero affaticamento. Gli esami hanno escluso lesioni per Pio Esposito, ma dovrà comunque saltare il match contro i brasiliani. Oltre a Pio, sarà assente anche Davide Frattesi. Il centrocampista rientra in Italia a causa di un infortunio, come ha annunciato lui stesso sui social: "In accordo con società e staff tecnico, tornerò in Italia per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto dietro dalla partita di Barcellona! Ci vediamo presto, e forza Inter sempre! Un grande in bocca al lupo ai miei compagni".