Lunedì 30 giugno alle 21 italiane l'Inter sfiderà i brasiliani del Fluminense negli ottavi del Mondiale per Club. Si ferma Pio Esposito: un affaticamento gli impedisce di allenarsi con il gruppo a Charlotte. Anche Frattesi si è allenato a parte. Chivu recupera però Thuram in attacco: il francese nuovamente a disposizione per avere più opzioni offensive per cercare la qualificazione ai quarti

Francesco Pio Esposito si ferma nel giorno del suo 20° compleanno a causa di un affaticamento. Il giovane attaccante nerazzurro - decisivo nella vittoria contro il River Plate - non si è allenato con il gruppo. Anche Davide Frattesi si è allenato a parte. Da valutare la loro presenza contro il Fluminense, negli ottavi di finale del Mondiale per Club contro i brasiliani. Sfida in programma lunedì 30 giugno alle 21 italiane. Ma a Charlotte ci sono anche buone notizie per l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu. E' completamente recuperato Marcus Thuram, regolarmente al lavoro sul campo insieme ai compagni. Sarà un'opzione offensiva in più per cercare la qualificazione ai quarti, anche in considerazione delle condizioni di Pio Esposito da monitorare. In caso di qualificazione ai quarti di finale, l'Inter sfiderà la vincente tra il Manchester City di Guardiola e l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.