"Le bodycam degli arbitri hanno superato le nostre aspettative". Più che soddisfatto Pierluigi Collina, presidente del Comitato Arbitrale della Fifa, che ha commentato le innovazioni introdotte al Mondiale per Club. Su tutte la sperimentazione della telecamera arbitrale, che aveva l'obiettivo di verificare se la nuova angolazione con la prospettiva del direttore di gara potesse migliorare l'esperienza di chi segue il match: "Pensavamo che sarebbe stata un'esperienza interessante per i telespettatori e abbiamo ricevuto commenti molto positivi. Inoltre abbiamo avuto la possibilità di vedere ciò che l'arbitro vede sul campo di gioco. E questo non solo a scopo di intrattenimento, ma anche per allenare gli arbitri e spiegare perché qualcosa non fosse stato visto sul campo di gioco". In occasione di Atletico Madrid-Psg, ad esempio, la telecamera dell'arbitro aveva dimostrato come non fosse stato in grado di vedere (poiché coperto) un fallo di mano in area poi punito dal Var col rigore.