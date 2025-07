Luis Enrique: "Chiudiamo una stagione storica"

L'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique , ha parlato in vista della finale del Mondiale per Club di domenica contro il Chelsea . "Ci sono 11 stelle in questa squadra, non ne vogliamo solo una", ha detto Enrique, alludendo al fatto che i vincitori di domenica avranno il diritto di indossare una stella d'oro sulla maglia per i prossimi quattro anni. "Ci stiamo dirigendo verso l'ultima partita della stagione con ottime vibrazioni ed è importante per noi concludere questa stagione storica nel miglior modo possibile. I miei giocatori sono stati sensazionali, sono stati incredibili per tutto l'anno. Abbiamo fatto la storia e vogliamo continuare così".

"Mi piace il calcio di Maresca"

Proseguendo sul tema, ha detto: "Non sono una stella. Non lo ero da giocatore e non lo sono nemmeno ora. Mi piace il mio lavoro ed è meraviglioso quando le cose vanno bene, perché il nostro lavoro ci permette di rendere felici così tante persone. Ma ho fatto molto meglio in altre occasioni, quando ho ricevuto molte critiche. Questo non è un problema per me, perché sono più motivato quando vengo criticato che quando vengo elogiato. Per quanto riguarda la mia migliore stagione da allenatore, potrebbe esserlo, ma dobbiamo vincere domenica per coronare il tutto per tutto". Il Psg, che ha travolto il Real Madrid per 4-0 in semifinale, è il grande favorito per la vittoria contro un Chelsea che ha sfidato i pronostici pre-torneo, raggiungendo la finale. Ma Enrique ha detto: "Hanno vinto la Conference League, stanno migliorando e hanno ottimi giocatori. L'allenatore sta facendo un ottimo lavoro. Mi piace molto Enzo Maresca e il tipo di calcio che gioca. Non sarà una partita facile. Cercheremo di dare il massimo, di dare il 100% e di concludere una stagione eccezionale".