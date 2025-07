Alla vigilia della finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Psg, l'allenatore dei Blues Enzo Maresca ha presentato la sfida. "Il Psg e Luis Enrique un punto di riferimento per tutti, ma noi prepareremo la partita come tutte le altre"

L'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha parlato alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro il Psg in programma domenica sera alle ore 21.00 italiane al MetLife Stadium. L'ultimo atto di una stagione intensa per l'allenatore italiano ed il club londinese: "Quello che mi preoccupa del Paris Saint-Germain è quello che mi preoccupa di qualsiasi squadra", ha detto Maresca in conferenza stampa. "Rispetto tutte le squadre ma preparerò la partita come ho fatto con le altre. Cerchiamo di aiutare la squadra a prepararsi nel miglior modo possibile affinché possano dare il massimo in campo. La squadra si è meritata la fiducia di tutti, è arrivata tra le prime 4 in Premier e ha vinto la Conference, ha disputato una stagione fantastica. Un anno fa nessuno parlava del Chelsea, ora le cose sono cambiate ed è la soddisfazione più grande".