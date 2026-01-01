Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Maresca-Chelsea, la separazione adesso è ufficiale. Tutte le news

Calciomercato

Ufficiale la separazione tra l’allenatore italiano e il club londinese, che ha pubblicato stamattina una nota sul proprio sito: "Un cambiamento che dà alla squadra la possibilità di rimettere in carreggiata la stagione". Maresca, che con i Blues ha vinto Conference e Mondiale per Club, aveva comunicato la sua scelta di lasciare dopo la gara pareggiata contro il Bournemouth, le parti poi hanno chiuso formalmente il rapporto oggi

GLI ALLENATORI LIBERI SUL MERCATO

Adesso è ufficiale, Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. Con un comunicato pubblicato sul sito dei Blues, è stata sancita la fine del rapporto tra il club londinese e l’allenatore italiano. Non si tratta di un esonero. Maresca aveva comunicato la sua scelta di lasciare dopo il pareggio di martedì in casa contro il Bournemouth. Alcuni eventi accaduti all’interno del club hanno compromesso determinati rapporti, da qui la decisione di Maresca, con le due parti che poi hanno trovato il modo di chiudere formalmente il rapporto. E stamattina, il primo giorno dell’anno, l’annuncio della separazione. Con la squadra che sarà impegnata domenica alle 18.30 nel big match in casa del Manchester City. Senza Maresca.


Maresca, il comunicato del Chelsea

Il Chelsea ed Enzo Maresca si sono separati”. Comincia così la nota con cui i Blues ufficializzano l’addio di Maresca. “Durante la sua permanenza nel Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo. Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro”.

La carriera di Maresca al Chelsea

Quarantacinque anni, Enzo Maresca è arrivato al Chelsea nell’estate del 2024, dopo aver guidato il Leicester alla promozione dalla Championship alla Premier League. Al primo anno sulla panchina dei Blues, riporta il Chelsea in Champions e chiude la sua prima stagione da primo allenatore in Premier vincendo la Conference League e anche il Mondiale per Club battendo 3-0 in finale il Psg campione d’Europa. Ora l’addio, con la squadra quinta in campionato a 30 punti, a -15 dall’Arsenal capolista e a meno 10 dal Manchester City che il Chelsea affronterà domenica. Il City in cui Maresca ha lavorato come allenatore delle giovanili prima e poi come componente dello staff di Guardiola.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Carnevali: "Inter e Bologna seguono Muharemovic"

sassuolo

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell'imminente calciomercato...

Manna: "Vogliamo alzare la qualità dell'attacco"

napoli

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato al Corriere dello Sport: "A gennaio vogliamo alzare...

Bologna, in difesa piace Freytes del Fluminense

Calciomercato

L'obiettivo degli emiliani è il difensore argentino del Fluminense, acquistato dai brasiliani a...

Juve a caccia di un play: piace Guido Rodriguez

juventus

I bianconeri valutano il profilo di Guido Rodriguez del West Ham per regalare un play a...

Muharemovic-Frattesi, Inter e Juve: lo scenario

Calciomercato

Protagonista del gol del pari contro il Bologna e di un ottimo inizio stagione con il Sassuolo,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE