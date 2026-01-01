Ufficiale la separazione tra l’allenatore italiano e il club londinese, che ha pubblicato stamattina una nota sul proprio sito: "Un cambiamento che dà alla squadra la possibilità di rimettere in carreggiata la stagione". Maresca, che con i Blues ha vinto Conference e Mondiale per Club, aveva comunicato la sua scelta di lasciare dopo la gara pareggiata contro il Bournemouth, le parti poi hanno chiuso formalmente il rapporto oggi GLI ALLENATORI LIBERI SUL MERCATO

Adesso è ufficiale, Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. Con un comunicato pubblicato sul sito dei Blues, è stata sancita la fine del rapporto tra il club londinese e l’allenatore italiano. Non si tratta di un esonero. Maresca aveva comunicato la sua scelta di lasciare dopo il pareggio di martedì in casa contro il Bournemouth. Alcuni eventi accaduti all’interno del club hanno compromesso determinati rapporti, da qui la decisione di Maresca, con le due parti che poi hanno trovato il modo di chiudere formalmente il rapporto. E stamattina, il primo giorno dell’anno, l’annuncio della separazione. Con la squadra che sarà impegnata domenica alle 18.30 nel big match in casa del Manchester City. Senza Maresca.



Maresca, il comunicato del Chelsea “Il Chelsea ed Enzo Maresca si sono separati”. Comincia così la nota con cui i Blues ufficializzano l’addio di Maresca. “Durante la sua permanenza nel Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo. Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro”.

