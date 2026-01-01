Primo impegno del 2026, domani a Cagliari, per il Milan (match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) e prima conferenza stampa dell’anno, oggi, per Massimiliano Allegri, che a Milanello ha fatto subito il punto sugli infortunati, i recuperati e il nuovo acquisto Fullkrug: “In questo momento è importante avere tutti a disposizione -le parole dell’allenatore del Milan- Gabbia è recuperato, oggi si è allenato con la squadra e verrà in panchina. Nkunku invece non è a disposizione perché persiste il fastidio alla caviglia, speriamo di averlo con il Genoa . Leao si è completamente ristabilito anche se è un mese che non gioca, vediamo quanto regge. Pulisic fino a ieri si è allenato a parte, oggi ha fatto allenamento con la squadra, vedremo domani le condizioni . Pavlovic ha avuto un attacco di febbre, viene con noi ma vediamo come sta domani ”. Quindi sul nuovo acquisto tedesco: “ Fullkrug è arrivato subito, domani sarà a disposizione e sono molto contento del suo arrivo. Se partirà subito dall’inizio? Verrà in panchina , domani deciderò chi far giocare davanti, magari spezzerò la partita a qualcuno. L’importante è piano piano recuperare tutti i giocatori”.

Allegri: “A Cagliari complicata, alziamo l’asticella”

“Domani sarà una partita complicata come tutte ma ancora di più perché è la prima dell’anno -ha detto Allegri sul primo impegno dell’anno- È un momento in cui la classifica si sta ancora più delineando e bisogna essere bravi a fare un altro passettino per stare dentro le prime quattro. Dobbiamo alzare l’asticella perché più avanti vai e più passano le partite e meno tempo hai per recuperare. Dobbiamo fare una bella partita a Cagliari. Sogni per il 2026? L’obiettivo è entrare nelle prime quattro, bisogna rimanere con i piedi per terra e avere equilibrio, il campionato italiano è sempre difficile. In questo momento ci sono 5 squadre che lottano per 4 posti ma dietro Como e Bologna stanno facendo molto bene, poi ci sono la Lazio e l’Atalanta… E Cagliari è sempre un campo difficile, le partite sono mezze battaglie, giocano molto bene, bisogna essere bravi a preparati, a livello mentale stare dentro la partita”. Quindi sulla querelle Conte/Marotta su chi sia favorito per la vittoria dello scudetto: “Non sto da nessuna delle due parti -chiude Allegri- Uno dice una cosa, l’altro un’altra. Dico solo che il Napoli ha vinto lo scudetto e l’Inter è arrivata seconda. Quindi, una è favorita e l’altra è la controfavorito. Non è che ci vuole tanto.”