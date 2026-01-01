Cagliari-Milan, Allegri: "Gabbia ok, Nkunku out. Fullkrug partirà dalla panchina"MILAN
Alla vigilia della sfida tra Cagliari e Milan (martedì 2 gennaio alle 20.45 LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio), le parole di Allegri: "Gabbia è recuperato, Nkunku non è a disposizione per il fastidio alla caviglia, speriamo di averlo col Genoa. Leao è ristabilito ma non gioca da un mese, Pulisic vedremo domani Fullkrug verrà in panchina. È un momento in cui la classifica si sta ancora più delineando e bisogna stare dentro le prime quattro”
Primo impegno del 2026, domani a Cagliari, per il Milan (match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) e prima conferenza stampa dell’anno, oggi, per Massimiliano Allegri, che a Milanello ha fatto subito il punto sugli infortunati, i recuperati e il nuovo acquisto Fullkrug: “In questo momento è importante avere tutti a disposizione -le parole dell’allenatore del Milan- Gabbia è recuperato, oggi si è allenato con la squadra e verrà in panchina. Nkunku invece non è a disposizione perché persiste il fastidio alla caviglia, speriamo di averlo con il Genoa. Leao si è completamente ristabilito anche se è un mese che non gioca, vediamo quanto regge. Pulisic fino a ieri si è allenato a parte, oggi ha fatto allenamento con la squadra, vedremo domani le condizioni. Pavlovic ha avuto un attacco di febbre, viene con noi ma vediamo come sta domani”. Quindi sul nuovo acquisto tedesco: “Fullkrug è arrivato subito, domani sarà a disposizione e sono molto contento del suo arrivo. Se partirà subito dall’inizio? Verrà in panchina, domani deciderò chi far giocare davanti, magari spezzerò la partita a qualcuno. L’importante è piano piano recuperare tutti i giocatori”.
Allegri: “A Cagliari complicata, alziamo l’asticella”
“Domani sarà una partita complicata come tutte ma ancora di più perché è la prima dell’anno -ha detto Allegri sul primo impegno dell’anno- È un momento in cui la classifica si sta ancora più delineando e bisogna essere bravi a fare un altro passettino per stare dentro le prime quattro. Dobbiamo alzare l’asticella perché più avanti vai e più passano le partite e meno tempo hai per recuperare. Dobbiamo fare una bella partita a Cagliari. Sogni per il 2026? L’obiettivo è entrare nelle prime quattro, bisogna rimanere con i piedi per terra e avere equilibrio, il campionato italiano è sempre difficile. In questo momento ci sono 5 squadre che lottano per 4 posti ma dietro Como e Bologna stanno facendo molto bene, poi ci sono la Lazio e l’Atalanta… E Cagliari è sempre un campo difficile, le partite sono mezze battaglie, giocano molto bene, bisogna essere bravi a preparati, a livello mentale stare dentro la partita”. Quindi sulla querelle Conte/Marotta su chi sia favorito per la vittoria dello scudetto: “Non sto da nessuna delle due parti -chiude Allegri- Uno dice una cosa, l’altro un’altra. Dico solo che il Napoli ha vinto lo scudetto e l’Inter è arrivata seconda. Quindi, una è favorita e l’altra è la controfavorito. Non è che ci vuole tanto.”