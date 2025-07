Diverse le posizioni assunte in merito al torneo a partire da quella dei sindacati dei calciatori e delle leghe, che hanno espresso timori per il sovraccarico di partite e i rischi per la salute dei giocatori. Qualche perplessità anche alla voce 'contesto': ottimi gli incassi e la visibilità online, scarsa invece l'affluenza negli stadi anche a causa di un calendario congestionato. E poi c'è la Fifa, che intende estendere il torneo a 48 squadre entro il 2029 rafforzando il modello commerciale del calcio globale per club. L'analisi di Football Benchmark sottolinea come il Mondiale per Club abbia aperto un nuovo capitolo finanziario nel calcio mondiale: la sfida sarà quella di integrare club provenienti da realtà molto diverse, non solo in termini di qualità ma anche di infrastrutture commerciali e contesto nazionale