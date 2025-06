Grazie alla vittoria per 2-1 nello spareggio contro il Club America per sostituire il Léon (escluso per violazione delle norme sulla multiprorietà), il Los Angeles Fc è diventata l'ultima squadra a qualificarsi al Mondiale per club in programma dal 15 giugno al 13 luglio. ll club in cui giocano tra gli altri Giroud, Lloris e Under (l'ex Roma) entra nel Girone D insieme a Chelsea, Flamengo ed Esperance. Ecco i club ammessi e tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova competizione estiva

I GIRONI