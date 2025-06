È appena iniziata la sessione estiva di mercato, ma le big non hanno perso tempo. Colpi milionari nelle primissime settimane, affari che permettono già di elencare gli acquisti più onerosi: davanti a tutti un colpo della Premier League, due ex 'italiani' sul podio e altrettanti dalla Serie A nella top 20. Non mancano alcuni riscatti stabiliti nella stagione precedente (dati Transfermarkt)

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE