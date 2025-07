Grave infortunio per Jamal Musiala nel corso del quarto di finale del Mondiale per Club tra PSG e Bayern Monaco. Il trequartista tedesco, infatti, nel tentantivo di superare Donnarumma è stato colpito dal portiere italiano e la sua caviglia si è mossa in maniera innaturale, costringendolo così a uscire dal campo in barella

