La Celeste chiude al secondo posto, alle spalle si mette solo il Brasile. In Russia molto probabilmente nessuno sarà contento di affrontarla. Perché in una squadra con tradizione ed esperienza adesso ci sono giovani di grande prospettiva come Valverde e Bentancur e poi quei due bomber micidiali che non smettono di segnare: Suarez e Cavani. Da Montevideo a Mosca. Il viaggio è lungo ma i sogni non contemplano traiettorie impossibili