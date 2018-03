Dopo aver ottenuto il pass al prossimo Mondiale in Russia, il Brasile di Tite si prepara per arrivare al meglio all’importantissimo impegno che si giocherà in estate. La pausa dedicata alle nazionali si avvicina, il ct della squadra verdeoro si prepara a guidare dalla panchina i suoi ragazzi nelle amichevole in programma nei prossimi giorni. Le avversarie da affrontare sono la Russia - che nella competizione sarà paese ospitante - e la Germania campione del mondo di Low che lotterà per confermarsi. Due test fondamentali nel cammino verso il Mondiale che il Brasile affronterà anche con tre calciatori che giocano nel campionato italiano. Sono state infatti rese note le convocazioni di Tite per le due partite e nella lista dei 25 calciatori a disposizione figurano anche l’interista Miranda, lo juventino Douglas Costa e il portiere della Roma Alisson Becker. Le gare si giocheranno il prossimo 23 e 27 marzo, con i giocatori che così potranno riunirsi per iniziare a creare il giusto clima in vista dell’appuntamento estivo.