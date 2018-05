Rispetto prima di tutto, dunque attenzione a foto e social, niente talpe nello spogliatoio e vietate mogli, fidanzate e figli in Russia. Sarà, ma forse quando Joachim Löw, appena un paio di giorni fa, elencava le regole da seguire alla sua Nazionale qualcuno deve averlo davvero scambiato per Brad Pitt in Fight Club. Ricordate? “Prima regola del Fight Club” e così via. Un celebre monologo per un attentato celebre film, non fosse che il Ct della Germania campione del mondo in carica volesse dettare ancora più ordine e rigore nello spogliatoio. Non è successo, e nel ritiro di Appiano l’unica somiglianza vista con Tyler Durden e soci è stata la tensione, quella tra Antonio Rüdiger e Joshua Kimmich nell’ultima seduta di allenamento. Prima un contrasto evidentemente troppo duro, poi la reazione e il testa contro testa. La notizia la riporta la Bild, e a evitare un epilogo “da film” ci ha dovuto pensare Miro Klose, tra gli assistenti del Ct Löw in Russia, intervenuto per dividere i due giocatori di Chelsea e Bayern Monaco.