Un’esclusione che ha fatto discutere ma che soprattutto ha contrariato per primo il diretto interessato, Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma, infatti, non è stato inserito tra i convocati del Belgio per i Mondiali di Russia. Successivamente, il giocatore ha quindi annunciato il definitivo addio alla nazionale. Durante il Gert Late Night, un talk show belga, Nainggolan è tornato sull’argomento: “Non credo che [Roberto Martinez, c.t. della nazionale] mi abbia tenuto fuori soltanto per motivi tattici, perché gioco in Serie A che è il campionato più tattico che ci sia. La verità è che abbiamo avuto un rapporto complesso fin da subito, perché per me conta ciò che faccio in campo e non lo stile di vita. Anche perché se volessi essere un esempio per i più giovani, a quest’ora farei l’insegnante o l’educatore. Per me invece la cosa importante è vincere”.