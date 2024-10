Scaloni ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per le prossime due partite dell'Argentina contro Venezuela e Bolivia, valide come gare di qualificazione per i Mondiali del 2026. Nella lista sono presenti Dybala, Paredes, Lautaro e, per la prima volta, anche Nico Paz. Nico Gonzalez non convocato per infortunio, fuori anche Castellanos e Soulé

NICO GONZALEZ, LESIONE ALLA COSCIA DESTRA