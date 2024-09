Il commissario tecnico del Brasile, Dorival Junior, ha convocato Bremer e Danilo per le partite contro Cile (l'11 ottobre) e Perù (il 16) di qualificazione ai Mondiali 2026. Due match delicati visti che la Seleção occupa attualmente la 5^ posizione in classifica, a 8 punti di distacco dall'Argentina prima del girone. Presenti anche ex giocatori della Serie A come Allison, Marquinhos e Paqueta, mentre è stato escluso lo juventino Douglas Luiz.