Dimenticare il Mineirazo e andare alla conquista del sesto Mondiale. L'obiettivo del Brasile in vista del torneo in Russia è chiaro da tempo e per centrarlo ha deciso di richiamare all'ordine anche... Ronaldo. Il Fenomeno di magie in campo ne ha fatte tantissime, ma nel corso della carriera se l'è cavata discretamente anche davanti alle telecamere come attore pubblicitario. Nel 1998 infatti, in occasione della Coppa del Mondo di Francia, l'attaccante si era reso protagonista con tutta la Seleçao - che allora vantava campioni del calibro di Rivaldo, Roberto Carlos, Romario, Cafù e tanti altri - di uno spot promozionale per la Nike, sponsor tecnico del Brasile. Una pubblicità diventata tra le più iconiche dell'intera rassegna Mondiale. Il video infatti, con in sottofondo l'immancabile "Mas que Nada", riprendeva la Nazionale verdeoro, presa dalla noia per l'attesa in aeroporto, improvvisare una partita nella sala d'attesa con giocate sopraffine, tunnel, dribbling e rovesciate, non senza arrecare danni alla struttura nonostante il tentativo di frenarli da parte della guardia di sicurezza. Tra il divertimento dei presenti, la scena si concludeva con un calcio di rigore di Ronaldo tirato su uno dei due paletti di sostegno - usati a mo' di porta - che vengono utilizzati dal personale dell'aeroporto per separare le file prima del check in. Un errore sottolineato dal gesto del giocatore che si metteva le mani in testa per la disperazione. Curiosamente poi, uno degli episodi simbolo di quel campionato del Mondo fu proprio la scena in cui Ronny, all'indomani della finale persa 3-0 contro la Francia e del malore accusato a poche ore dalla partita, non riusciva a scendere le scalette dell'aereo che avevano riportato la squadra a Rio de Janeiro.