In Russia lo chiamano “Galiseum”, come omaggio al suo finanziatore numero uno: Sergey Galitskiy, e tutto il centro sportivo che il 30° uomo più ricco della Russia ha costruito sarà la casa della Nazionale spagnola al Mondiale 2018. Il 25 giugno l’ultima partita del girone contro il Marocco, prima Portogallo e Iran per puntare poi alla fase a eliminazione diretta. In Russia Lopetegui e soci vorranno starci il più a lungo possibile, motivo per buona parte dettato dal proseguo del cammino nella più prestigiosa manifestazione calcistica al mondo, ma un po’ anche per la residenza da lusso dove staranno i giocatori con la maglia rossa. 450 i milioni totali investiti per la Krasnodar Academy, nell’omonima città dove Galitskiy - per Forbes numero 550 tra i più ricchi al mondo e con oltre 12mila negozi di cosmesi sparsi per la nazione sotto il marchio Magnit - ha voluto far germogliare il mondo del calcio. È uno dei centri più moderni e attrezzati, dalla residenza ai campi di allenamento, che hanno lasciato stupefatto anche lo stesso Ct spagnolo ex sia di Real Madrid che di Barcellona. “Somiglia all’Olimpico” - sono state le sue parole in riferimento invece allo stadio Stadio FC Krasnodar, quello appunto chiamato “Galiseum” in suo onore, ma anche nell’ottica di un richiamo a una sorta di architettura classica, a pianta circolare.