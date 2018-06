Spagna, Lopetegui esonerato: non farà il Mondiale

Sul successore

Sul sostituto di Lopetegui, il presidente Rubiales ha poi aggiunto: "Non sappiamo ancora nulla. L'unica cosa che posso dire è che cercheremo di cambiare il meno possibile le cose. So che adesso ci saranno critiche, auguro a Lopetegui il meglio ma non potevamo permettere quanto accaduto. Sarebbe stato irresponsabile non agire".

Le reazioni dei giocatori

"Siamo tutti feriti da questa situazione. Ho parlato con i giocatori, faremo tutto il possibile insieme al nuovo staff per vincere la Coppa del Mondo. Io ho dato loro le mie spiegazioni ai giocatori e loro hanno capito. Quello che vi posso assicurare è che i giocatori mi hanno garantito il loro impegno massimo e non ho alcun dubbio che lo faranno", ha affermato Rubiales.

Sul Real Madrid

Il presidente della Federazione spagnola Rubiales ha poi aggiunto: "Real Madrid? Loro cercano un allenatore e ovviamente vogliono il meglio. Fosse stato per Lopetegui non sarebbe successo tutto questo. Noi purtroppo ci siamo trovati costretti a prendere questa decisione, ma non voglio giudicare il modo di fare di un club. Purtroppo fino a 5 minuti prima del comunicato siamo stati tenuti all'oscuro di tutto e come già detto non possiamo passare sopra a questa situazione".

Le reazioni della Federazione spagnola

"La Federazione non può venire a sapere che Lopetegui è il nuovo allenatore del Real Madrid 5 minuti prima del comunicato ufficiale. Ci sono dei valori interni che vanno rispettati e non siamo stati noi che abbiamo creato questa situazione. Siamo tutti dispiaciuti, ma devo pensare alla squadra. E' un duro colpo ma a partire da stasera, con il nuovo staff, lavoreremo con unità. I giocatori sono dispiaciuti, ma mi hanno trasmesso il loro appoggio. Il mister ha già salutato tutti i giocatori", ha aggiunto Rubiales