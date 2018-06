Santos: "La Spagna è forte ma non perfetta"

Affrontare la Spagna

La Spagna ha appena cambiato il commissario tecnico, dopo il caso Lopetegui. Ma cambierà poco: “Non mi aspetto sorprese, avremo di fronte una grande squadra, un avversario incredibile. Ma nessuno è perfetto, cercheremo di trovare i loro punti deboli e proveremo a sfatare il tabù del debutto. Hierro è un ottimo allenatore, che guida una delle favorite per la vittoria finale dei Mondiali. Per questo credo che questo cambio in panchina possa influire relativamente”. Santos non ha voluto fornire alcuna indicazione su chi scenderà in campo domani sera: “Chiedo scusa, ma non penso che la Spagna abbia detto come giocherà, quindi non lo farò nemmeno io”.