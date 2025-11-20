Sarà l'Iralanda del Nord l'avversaria dell'Italia nella semifinale playoff, in casa. Poi nell'eventuale finale (sempre in gara unica) una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, in trasferta. Ma quando si gioca? I giorni sono due, per tutti i playoff europei: giovedì 26 marzo e martedì 31 marzo, gli orari sono le 18 e le 20.45 (ancora da comunicare). Ecco dove e quando gli azzurri si giocheranno il Mondiale

Semifinale contro l'Irlanda del Nord, in casa. E poi una tra Galles o Bosnia, in trasferta. L'urna del sorteggio ha decretato che sarà questo il cammino azzurro in un nuovo playoff Mondiale che, questa volta, speriamo possa sorriderci e farci tornare a quella Coppa del mondo che non giochiamo da tanto, troppo, tempo. Dopo il secondo posto alle spalle della Norvegia e l'ingresso in prima fascia dello spareggio, ecco l'avversaria nella semifinale secca (che l'Italia giocherà in casa) e le due alternative nell'eventuale finale, che l'Italia giocherà in trasferta. Due le date da segnare sul calendario: giovedì 26 marzo e martedì 31 marzo, gli orari sono le 18 e le 20.45. Ecco dove e quando gli azzurri si giocheranno il Mondiale.