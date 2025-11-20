Offerte Black Friday
Italia ai playoff Mondiali 2026, avversarie e calendario partite: date e orari

Sarà l'Iralanda del Nord l'avversaria dell'Italia nella semifinale playoff, in casa. Poi nell'eventuale finale (sempre in gara unica) una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, in trasferta. Ma quando si gioca? I giorni sono due, per tutti i playoff europei: giovedì 26 marzo e martedì 31 marzo, gli orari sono le 18 e le 20.45 (ancora da comunicare). Ecco dove e quando gli azzurri si giocheranno il Mondiale

Semifinale contro l'Irlanda del Nord, in casa. E poi una tra Galles o Bosnia, in trasferta. L'urna del sorteggio ha decretato che sarà questo il cammino azzurro in un nuovo playoff Mondiale che, questa volta, speriamo possa sorriderci e farci tornare a quella Coppa del mondo che non giochiamo da tanto, troppo, tempo. Dopo il secondo posto alle spalle della Norvegia e l'ingresso in prima fascia dello spareggio, ecco l'avversaria nella semifinale secca (che l'Italia giocherà in casa) e le due alternative nell'eventuale finale, che l'Italia giocherà in trasferta. Due le date da segnare sul calendario: giovedì 26 marzo e martedì 31 marzo, gli orari sono le 18 e le 20.45. Ecco dove e quando gli azzurri si giocheranno il Mondiale.

Date e orari del playoff dell'Italia

  • Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord: giovedì 26 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare) - in casa
  • Eventuale finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina contro ITALIA: martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare) - in trasferta

Il regolamento

Ricordiamo che le 16 squadre qualificate al playoff (le 12 seconde dei gironi, come l'Italia, più 4 ripescate dalla Nations League) sono state disposte in quattro distinti percorsi ciascuno con due semifinali secche e una finale in gara unica. Le quattro nazionali che vinceranno questi quattro percorsi andranno al Mondiale del 2026.

Il calendario dell'Italia ai playoff

