Mondiali 2026, sorteggi dalle 18 in LIVE STREAMING

Mondiali 2026, dove vedere i sorteggi dei gironi in tv e streaming

guida tv

Oggi ci saranno i sorteggi dei gironi dei Mondiali 2026: tutto in diretta dalle 18 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it. In studio Mario Giunta insieme a Marco Nosotti, Federico Zancan e Gianfranco Teotino

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEI MONDIALI

Manca sempre meno al calcio d’inizio dei Mondiali FIFA di Canada, Messico e Stati Uniti, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Oggi, venerdì 5 dicembre - a partire dalle 18 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it - il sorteggio dei 12 gironi, con le 48 squadre che scopriranno gli accoppiamenti della prima fase del torneo. Il sorteggio si terrà a Washington e includerà anche le nazionali europee non ancora qualificate. Cresce l’attesa per l’Italia di Gattuso che, in attesa di giocare i playoff di marzo, conoscerà le potenziali avversarie già certa della collocazione in quarta fascia in caso di qualificazione. Sky Sport seguirà il sorteggio con uno studio dedicato condotto da Mario Giunta, con i commenti e le analisi di Marco Nosotti, Federico Zancan e Gianfranco Teotino presenti in studio.

VENERDÌ 5 DICEMBRE

dalle 18                

Sorteggio Gironi Mondiali FIFA 2026

Su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it

In studio: Mario Giunta, Marco Nosotti, Federico Zancan e Gianfranco Teotino

