Notti fantastiche, piene di gol e record, ne ha sempre vissute. Ai record, però, non si abitua mai. Contro la Spagna, si è superato: mettendo a segno una tripletta all’esordio del Mondiale russo, di primati ne ha ottenuti altri davvero niente male. Il primo, e più prestigioso: ha segnato in quattro edizioni diverse del Mondiale: Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014 e Russia 2018. Come lui solo in tre nella storia, a cominciare dal più grande: Pelé. Poi Miroslav Klose e Uwe Seeler. Nella notte di Kazan, però, il portoghese è diventato anche l’unico giocatore nella storia della Coppa del Mondo ad aver messo a segno una tripletta contro la Spagna. Un vero e proprio incubo. Come se non bastasse è diventato il più anziano di sempre (a 33 anni e 160 giorni) ad averlo fatto a un Mondiale. Tra club e Nazionale, quella contro Sergio Ramos e compagni è la 51^ tripletta in carriera, e la 51^ segnata nella storia della Coppa del Mondo. Storico, appunto. O mostruoso Cristiano Ronaldo. C’è chi ai record si abitua. E chi non si ferma mai come lui, che dopo la prima partita è già in testa alla classifica dei marcatori. La sua prova gli è valsa ovviamente la nomina come MVP dell’incontro da parte della Fifa.

Secondo miglior goleador in Nazionale

La stella della squadra di Fernando Santos ha giocato probabilmente la sua miglior partita con il Portogallo. Una partita da leader, alla LeBron James: da solo contro tutti. Nonostante di fronte ci fosse un Diego Costa mostruoso più o meno quanto lui (che ha segnato due gol, di cui il primo davvero incredibile). E col Portogallo, Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 84° gol eguagliando Ferenc Puskas come secondo miglior goleador di tutte le Nazionali. Davanti ce n’è solo uno: l’iraniano Ali Daei che è in testa a questa speciale classifica con 109. Di questo passo, però, per un Cristiano Ronaldo così, superare anche questo record potrebbe essere un gioco da ragazzi.