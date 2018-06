Lo spettro peggiore per i tedeschi si è materializzato: sconfitta clamorosa contro la Corea del Sud ed eliminazione alla fase a gironi. Un incubo non preventivato visto il gruppo ampiamente alla portata della Nazionale di Löw. I giocatori della Germania, probabilmente, si sono seduti sugli allori in questi mesi e la vittoria ottenuta con una formazione ‘B’ alla Confederations Cup dello scorso anno ha aumentato a dismisura la loro presunzione, oggi pagata a carissimo prezzo. La sconfitta inaugurale contro il Messico aveva acceso i primi campanelli d’allarme ma il 2-1 conquistato ai danni della Svezia, seppur arrivato in rimonta e in pieno recupero grazie a un calcio di punizione di Kroos, aveva contribuito a tranquillizzare gli animi e riportare la serenità nell’ambiente. Forse troppo, perché oggi la squadra di Löw è stata nettamente al di sotto delle proprie potenzialità, non riuscendo a far male a una selezione che aveva fin qui raccolto zero punti, senza mai lasciare il segno. E allora ecco che l’eccessiva sicurezza nei propri mezzi si è rivolta contro ed è costata l’uscita dal torneo nella prima fase. Una maledizione che però non ha colpito soltanto i tedeschi. Al contrario è diventata quasi una tradizione che miete vittime tra tutte le Nazionali campioni in carica. Quella della Germania infatti è la quarta occasione nelle ultime cinque edizioni in cui chi ha vinto la Coppa del Mondo esce alla fase a gironi, sovvertendo tutti i pronostici e lasciando di sasso tutti i tifosi pronti a celebrare un trionfo bis.