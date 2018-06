Lasciare la Nazionale ad appena 23 anni. Da attaccante titolare, poi, con ben 23 gol segnati proprio rappresentando la propria bandiera. Sardar Azmoun ha deciso di abbandonare il proprio impegno con l'Iran. Una decisione forte, sofferta, difficile. Un segnale a chi lo ha insultato durante il Mondiale, parlando a sproposito e ha (decisamente) esagerato con gli epiteti. La madre di Azmoun, già malata, parrebbe essere peggiorata anche per colpa dello stress derivato dagli insulti cui è stato vittima il figlio. CHe ha così detto basta, con un post su Instagram.

Le parole di Azmoun

"Il Mondiale è il desiderio di ogni singolo giocatore, tutti i miei sforzi e quelli dei miei compagni di squadra sono stati finalizzati alla vittoria dell’Iran, ma nonostante ciò e le preghiere di milioni di iraniani, non abbiamo ricevuto il giusto apprezzamento. È stato un grande onore per me giocare nella mia nazionale e ne sarò orgoglioso per tutta la mia vita. Purtroppo, per molte cause e contrariamente alla volontà del mio cuore, ho deciso di dire addio alla nazionale iraniana. È sicuramente la decisione più dolorosa per un giovane di 23 anni che è arrivato a questo punto tra tante difficoltà e sofferenze. Nella vita ci sono alcune cose che hanno priorità, dato che mia madre ha avuto una grave malattia. Purtroppo, a causa di una serie di insulti la sua malattia si è intensificata e questo mi porta di conseguenza ad una scelta dura. Non giudicate queste mie parole, non capite che amarezza possa esserci dietro a queste parole. Auguro tanta salute alla madre di Alireza Jahanbakhsh, che ha avuto una grave malattia che ha completamente superato. Alireza ha assistito ai giorni più tristi e amari per mia madre, lo ringrazio per il sostegno. Spero un giorno di rivedere l’Iran nel campionato del mondo. Ringrazio tutti i media e apprezzo l’affetto di alcuni miei compatrioti. Il mio amore adesso è solo per mia mamma”.