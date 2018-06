Batshuayi e l'auto-pallonata: l'esultanza è comica

"Dovevo inventarmi qualcosa di nuovo"

Immediatamente, sui social, è partita l'ironia di tutti i tifosi del Belgio, ma non solo. Il video, in pochi minuti, è diventato virale ed ha fatto il giro del web. E, poco dopo la fine della partita, lo stesso Michy Batshuayi si è preso in giro da solo per questo buffo episodio. "L'esultanza di fortnite era sopravvalutata, dovevo inventarmi qualcosa di nuovo", ha scritto l'attaccante del Borussia Dortmund. Tante faccine sorridenti e uno scherzoso paragone con l'esultanza resa famosa negli ultimi mesi da Antoine Griezmann. Il Belgio sorride per il primo posto nel girone e... per la buffa esultanza di Batshuayi: protagonista questa volta non con i gol ma con una palla calciata sul palo e ritornatagli in faccia.