Aliou Cissé, il fardello dell'uomo nero

L’esultanza di Aliou Cissé, con un’espressione tra il serioso e il trasporto mistico (concentratevi sul suo sguardo, nei tre secondi finali), trasmette un’empatia quasi incontrollabile, forse perché incarna tutti i lati più affascinanti delle epiche minori. Aliou è giovane (il più giovane CT di questi Mondiali, 42 anni), porta i dreadlock (neppure il CT della Giamaica nel ‘98 li portava!) e un paio di occhiali vistosi e molto glam. Durante tutta la partita lo abbiamo visto fare gesti sconclusionati.

Ed è l’unico allenatore nero del Mondiale, il settimo della storia dei campionati del mondo.

Il Senegal si è imposto sulla Polonia divincolandosi dai cliché che vogliono le squadre africane soltanto leggerezza e atletismo, perpetuazione dello stereotipo della velocità e della resistenza, semplicemente dimostrandosi squadra tatticamente organizzata e disciplinata (e Fabio Barcellona l’ha ben spiegato qua). È stata l’unica nazione africana ad arrivare all’ultima giornata con la possibilità di qualificarsi per gli ottavi del Mondiale, fomentando aspettative simili a quelle del 2002, quando è avanzata fino ai quarti di finale (perdendo solo, forse immeritatamente, dalla Turchia). La sconfitta contro la Colombia, e un risultato nella classifica fair play peggiore di quello del Giappone, ha però condannato il Senegal all’eliminazione, ancor più bruciante in considerazione della maniera in cui ha preso forma. Per la prima volta dal 1982, nessuna squadra africana è riuscita a superare la fase a gironi.

Il fardello dell’uomo nero

Nella conferenza stampa prima dell’esordio al Mondiale, Cissé ha acceso la miccia di una riflessione importante: «Sono l’unico allenatore nero in questa Coppa del Mondo. È vero, ma è un discorso che mi dà noia. Credo che il calcio sia uno sport universale, e il colore della pelle conti davvero poco».

Nel dirlo Aliou non ha un tono risentito: la sua è una rivendicazione non rancorosa, semplicemente ne prende atto. Nel 2014 il FARE (Football Against Racism in Europe) ha commissionato uno studio: un sondaggio tra club calcistici di Inghilterra, Francia e Olanda che ha messo in evidenza come solo il 3% degli allenatori o membri degli staff tecnici siano neri o rappresentanti di una minoranza.

Secondo Simon Kuper, ciò dipende dal fatto che un allenatore viene scelto anche in termini di rappresentatività e autorevolezza: e il profilo più autorevole, forse cavalcando un luogo comune trito e ritrito, è quello di un allenatore che sembri un allenatore, vale a dire: un uomo bianco, tra i 40 e i 60 anni.

«Il fatto è che noi neri sappiamo giocare ma non prendere decisioni», ha detto con ironia caustica Florent Ibengé, allenatore della Nazionale della Repubblica Democratica del Congo, che spesso viene citato insieme a Cissé come uno dei migliori esponenti della nouvelle vague degli allenatori africani: giovani, locali, con un’idea di gioco chiara in mente.

Gli ha fatto eco Cissé: «Non è che perché ho i dread sono un tipo che prende le cose alla leggera. Questi sono preconcetti. Puoi dirmi che sono il peggior allenatore di tutto il Senegal, ma sono sicuramente quello che ha più voglia di vincere».