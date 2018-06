Deschamps: "Messi può cambiare gare in un attimo"

Lloris: "Messi unico, servirà il massimo"

Non soltanto Deschamps, anche il capitano Hugo Lloris ha parlato della sfida al campione del Barcellona. "Una cosa è chiara – ha detto in conferenza stampa il portiere della Francia -, Messi è unico e non può essere paragonato ad altri giocatori. Quello che fa nel Barcellona dice tutto. Sappiamo che può esprimersi ad un livello ancora superiore e decidere le partite in ogni momento, noi lo abbiamo studiato e ci siamo preparati per affrontarlo al meglio. Ma per vincere servirà una grande prestazione e per andare avanti nel Mondiale dovremo essere fantastici. L’Argentina è riuscita a qualificarsi nonostante abbia avuto un momento molto complicato, andando così oltre i propri limiti".