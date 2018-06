Tabarez: "Il Portogallo non è solo CR7"

Suarez: "La storia verrà scritta dalla partita di domani"

Non soltanto Tabarez, in conferenza stampa ha parlato anche Luis Suarez, tra i giocatori più rappresentativi dell’Uruguay. Diversi i temi toccati dall’attaccante, dall’importanza della sfida con il Portogallo al rapporto con Cavani, fino alla rivalità con Cristiano Ronaldo e Pepe, affrontati parecchie volte in Liga. "Siamo tutti pronti e consapevoli dell’importanza della prova che dovremo affrontare, la storia verrà scritta dalla partita di domani. Inizialmente ci siamo prefissati l’obiettivo di andare il più avanti possibile, se vogliamo pensare di vincere il Mondiale dobbiamo essere pronti a vincere contro le squadre più forti. E noi ci siamo. Il rapporto con Cavani? Ci conosciamo da tanto tempo e giochiamo insieme in Nazionale da oltre 10 anni, non c’è rivalità tra noi, l’obiettivo di entrambi è lottare per la maglia dell’Uruguay e ottenere ciò che è meglio per la squadra. Cerchiamo di aiutarci il più possibile per il bene dell’Uruguay, non pensiamo a obiettivi a livello individuale. Cristiano Ronaldo? Sarà uno scontro diverso rispetto a quelli che viviamo in Spagna, qui giochiamo per la nostra Nazione e la sensazione diventa speciale. Pepe? E’ un giocatore che è rimasto al top per tanto tempo, ci siamo sfidati spesso quando era al Real Madrid. Ma non sarà solo una sfida tra me e Pepe, giochiamo in 11 contro 11 e in Uruguay la priorità è il collettivo". Chiusura sulla condizione fisica: "Sto molto meglio rispetto a quando il Mondiale è iniziato – ha concluso Suarez -, sono molto autocritico e fin qui non ho fatto molto. Ma i miei compagni mi hanno supportato, ho parlato con l’allenatore e sono pronto: non mi servono ulteriori motivazioni per domani".