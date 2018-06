Uruguay-Portogallo: le probabili formazioni

Una sfida che si annuncia avvincente tra due Nazionali che si candidano a essere come le grandi sorprese di questo Mondiale 2018. Da una parte l'Uruguay del 'maestro' Tabarez in panchina e di Cavani e Luis Suarez in attacco, dall'altra il Portogallo di Cristiano Ronaldo: sarà questa la seconda sfida degli ottavi di finale della competizione, gara che si disputerà sabato 30 giugno alle ore 20 a Sochi. Uruguay che ha chiuso il Gruppo A al primo posto a punteggio pieno: 9 punti arrivati grazie ai successi sull’Egitto (1-0), sull'Arabia Saudita (1-0) e sulla Russia (3-0) nell'ultima gara del raggruppamento. 5 gol fatti e zero subiti, questi i numeri di un Uruguay che non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. E che adesso affronterà il Portogallo negli ottavi di finale: dopo lo scintillante 3-3 contro la Spagna nella gara d'esordio, la formazione allenata da Fernando Santos ha battuto per 1-0 il Marocco, pareggio (con brivido finale) contro l'Iran nell'ultima gara del Girone B che ha permesso a Cristiano Ronaldo e compagni di qualificarsi come secondi nel gruppo ottenendo così il pass per gli ottavi di finale. Quella tra Uruguay e Portogallo rappresenta una sfida inedita in una competizione Mondiale, sarà infatti la prima volta che le due Nazionali si sfideranno nella Coppa del Mondo. Due soli invece i precedenti che sorridono al Portogallo che ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle due gare in cui ha affrontato l'Uruguay.

Uruguay, le scelte del Commissario tecnico Tabarez

Un girone eliminatorio chiuso al primo posto che ha dato nuove certezze all’Uruguay: Oscar Tabarez confermerà nuovamente l'ormai collaudato 3-5-2 contro il Portogallo, con il Commissario tecnico che con ogni probabilità ritroverà in difesa José Giménez, talento classe 1995 di proprietà dell'Atletico Madrid. Nell'undici titolare che Oscar Tabarez dovrebbe mandare in campo c’è tanta Serie A: in porta Muslera (ex Lazio), poi la difesa a tre composta da Caceres Godin e Gimenez; Laxalt esterno destro, Vecino, Torreira e Bentancur in mediana, con Nandez esterno sinistro; in avanti confermatissimo il tandem offensivo composto da Cavani e Suarez. Una delle forze dell'Uruguay in questo Mondiale? I calci da fermo. Tutte le cinque reti messe a segno dalla formazione allenata da Tabarez infatti sono state realizzate su palla inattiva (tre su sviluppi di corner, una su punizione diretta, una su punizione indiretta).

Uruguay (3-5-2), la probabile formazione: Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Cavani, Suarez. CT: Tabarez.

Portogallo, le scelte del Commissario tecnico Fernando Santos

Modulo confermato, il 4-4-2, interpreti pure o almeno così dovrebbe essere per dieci undicesimi della formazione scesa in campo nel pareggio contro l'Iran: unica novità rispetto all'ultima gara Mondiale dovrebbe essere l'esclusione del milanista André Silva che non ha convinto il Commissario tecnico Fernando Santos. Nella sfida contro l'Uruguay valida per gli ottavi di finale del Mondiale che si giocherà sabato 30 giugno alle ore 20 a Sochi, l'allenatore portoghese dovrebbe schierare Guedes (in vantaggio su Moutinho) dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo. In porta confermato Rui Patricio, difesa a quattro composta da destra a sinistra da Cedric, Pepe, Fonte e Guerreiro; esterno destro di centrocampo l'ex Inter Quaresma (autore di un gol bellissimo contro l'Iran), in mezzo coppia composta da Carvalho e Adrien Silva, con Joao Mario sull'out di sinistra; in attacco oltre all'intoccabile Cristiano Ronaldo, spazio a Guedes. Per proseguire il sogno Mondiale i portoghesi si affidano al fenomeno del Real Madrid chiamato a interrompere il digiuno nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo: 424 i minuti giocati fino a ora da CR7 con zero gol all'attivo.

Portogallo (4-4-2), la probabile formazione: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma, Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario; Guedes, Cristiano Ronaldo. CT: Santos.