La pazza giornata di Lingard non è finita lì. Dopo aver preso in giro Sterling per il suo abbigliamento - "Ora si sente nuovamente se stesso" ha scritto in ferimento all'esterno del City -, caratterizzato da un eccentrico paio di pantaloni rossi, si è messo a sfidare i compagni Dele Alli e Welbeck sulle bici da spinning. Gara apparentemente vinta dal centrocampista del Tottenham, come si nota dagli sforzi compiuti nel video pubblicato su Twitter dall'account ufficiale della Nazionale inglese. Nonostante non sia sceso in campo contro il Belgio, Mr Wembley ha trovato il modo di spendere tante energie e ha quindi concluso la giornata con un bel tuffo in piscina, prendendo parte alla sessione di recupero. La convivialità british di questo gruppo potrebbe rappresentare la chiave giusta per Southgate per sognare un trofeo che Oltremanica aspettano da oltre 50 anni.