Capitolo Spagna

Il caos Lopetegui e la qualificazione agli ottavi, Maradona si sofferma poi anche sulla Spagna: "Ho mandato un messaggio a Hierro, che da giocatore per me è stato un mostro. Non mi ha risposto, ma lo capisco. Al momento credo sia molto occupato, perché ha dovuto iniziare da zero. Gli ho scritto che non importa l’esperienza, ma le capacità che si possiedono. E lui ne ha molte, sono certo che non si lascerà manipolare. La decisione su Lopetegui? Giusta, feci anche io la stessa cosa per la Dinamo Brest, è stata una mancanza di rispetto, non si può rimproverare niente alla Federcalcio spagnola. Lopetegui non era solo il ct di Rubiales, ma di tutti gli spagnoli. E’ stata una mancanza di rispetto per me e la decisione è giusta. Però Florentino Perez è il numero uno, il miglior dirigente che esista al mondo, non ce n'è un altro come lui. Anche Rummenigge è bravo ma non ha la forza di Florentino. Le parole su Sergio Ramos? Se si è offeso gli chiedo scusa ma per me continua a non essere un campione, è un gran giocatore, un grande capitano ma non è un fenomeno. Xavi lo era, Iniesta lo è, potrebbe giocare in giacca e cravatta e non cambierebbe nulla per lui".