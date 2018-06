Mascherano, addio Argentina: lascia con un record

Primato

In campo contro la Nigeria era quasi diventato una maschera di sangue. Lui, Mascherano, che però non è uscito dal rettangolo verde per farsi medicare, ed è rimasto coi suoi compagni a lottare per quella qualificazione agli ottavi poi resa vana dallo show di Mbappé. Perché el Jefecito è uno che non molla mai, di carattere. E non stupisce nemmeno che il primato con cui lascia la sua nazionale è quello di più ammonito nella storia dei Mondiali. Sette i cartellini gialli, con quello al minuto numero 43 della sfida ai francesi. Più di Zidane, Cafu e Rafa Marquez (ancora in corsa col Messico) che ora sono fermi, e secondi, a sei. Nulla di strano. Il gioco duro e il giallo intelligente, tattico, hanno sempre fatto parte delle sue caratteristiche. Di un campione e un leader nato. Quindici anni, 144 presenze in nazionale, 20 nei Mondiali, 3 gol e un assist. Pilastro di una squadra che d’ora in poi dovrà fare a meno di lui.