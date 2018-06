Ieri Pelé, oggi Mbappé: è da Pallone d'Oro? VOTA

Ieri Pelé, oggi Mbappé. Con i due gol siglati contro l’Argentina l’attaccante del Paris Saint Germain è il primo Under 20 a realizzare una doppietta al Mondiale era stato proprio O’Rei. Non solo le reti che hanno deciso il 4-3 finale, il numero 10 dei francesi ha dimostrato di potersi meritare il paragone con i grandi del calcio europeo: il suo strappo da metà campo che ha portato al rigore assegnato nel primo tempo è da centometrista. Il suo fiuto del gol è da bomber vero, da chi difficilmente sbaglia davanti alla porta. Ora è quota tre reti nella classifica marcatori del Mondiale e, se dovesse continuare così, potrebbe seriamente insidiare Cristiano Ronaldo o Salah nella corsa al Pallone d’Oro. Con la doppietta di oggi, il francese si lascia alle spalle Messi: è vero, il numero dieci del Barcellona ha un palmares quasi irraggiungibile, ma Mbappé è riuscito già a superarlo nella classifica marcatori che conta le reti segnati dagli ottavi in poi: zero gol per l’argentino in 756 minuti, 2 reti in una sola partita per il francese. E il classe ’98 di strade davanti a sé ne ha ancora molta.

Boom Mondiale

E dire che nell’ultima stagione al Psg, Mbappé non aveva fatto registrare chissà quali record: 13 gol in campionato, solo 4 in Champions League, ma la media stagionale è stata di 21 gol in 46 gare. Ma con le tre reti nelle prime quattro partite del Mondiale dei francesi si sono iniziati già a fare paragoni pesanti. E c’è addirittura chi dice che l’ottavo di finale tra Francia e Argentina abbia sancito il definitivo passaggio di consegne con Messi. E ora sfiora anche i record di Pelé: O’Rei la sua prima doppietta la segnò il 24 giugno al Mondiale di Svezia 1958, contro la Francia, all’età di 17 anni e 244 giorni. In realtà poi Pelé segnò anche il terzo gol nel 5-2 finale e concesse il bis nella finale contro la Francia. Mbappé, a oggi, è stato l’unico a replicare quell’impresa sotto la soglia dei 20 anni. Ma di strada ne dovrà fare ancora tanta per arrivare a raggiungere i record brasiliano.