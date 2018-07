L'azione (inventata) con cui il Giappone vince il Mondiale

Bene: ora l'azione che ha regalato il Mondiale al Giappone di Holly e Benji. Contro la Germania del fortissimo Karl-Heinz Schneider, il risultato è sul 2-2 quando mancano pochi istanti al fischio finale: i tedeschi tentano un ultimo assalto con il loro campione che sfodera il suo "last fire shot", un missile solitamente imprendibile che però Benji riesce a bloccare in due tempi saltando su pali e traverse (per Courtois la presa è stata più semplice). Il tempo di sollevare lo sguardo e vede, illuminato da un cono di luce, capitan Holly che gli chiama il pallone per provare a capovolgere l'azione. Rilancio immediato e palla ad Hutton che si proietta in contropiede attirando su di sè la difesa tedesca; a questo punto allarga per l'amico Tom Becker e qui c'è la prima piccola differenza rispetto all'azione reale del Belgio, nel senso che Meunier l'aveva messa in mezzo senza pensarci troppo, mentre Tom rimugina su tutta la sua vita nel tempo di una corsa sulla fascia (un grande classico che va accettato, quando si guarda Holly e Benji). Alla fine però anche lui si decide a metterla in mezzo, forte e tesa, verso il centravanti Mark Lenders, lo spietato 9 che vive per il gol; proprio quando inizi a pregustarti il "tiro della tigre" di Mark, lui ti stupisce con un velo a favorire il compagno, che non può che essere Holly.

Lasciate stare che Holly, per insaccare, impiega mezza puntata (tiro contrastato da Schneider che finisce sulla traversa, rovesciata sulla ribattuta e finalmente gol): il risultato è lo stesso, 3-2 all'ultimo secondo al termine di un contropiede da manuale. Se l'erano scritto così, i giapponesi, il copione del loro trionfo: perché la ripartenza è l'essenza dell'astuzia, è l'arma di chi si difende con orgoglio e compattezza e tira fuori lo stiletto al momento giusto. L'anima del Giappone, di cui il Belgio si è impossessato per una manciata di secondi. Purtroppo per loro, nel calcio reale.