Subasic, un angelo para i rigori con lui

In memoria di Custic

La notte più importante della sua carriera a 33 anni. Una carriera iniziata nelle giovanili dello Zadar, piccola squadra della città croata di Zara. A ricevere i suoi lunghi rinvii c’era anche Hrvoje Custic, di ruolo attaccante. Fino al 3 aprile 2008, giorno in cui Custic perse la vita in campo: sbatté la testa contro un muretto posizionato in prossimità della linea di fondo. Trasportato in ospedale, il giorno dopo fu dichiarata la sua morte cerebrale. Aveva 25 anni. Da allora Subasic, ogni volta che scende in campo, sotto la maglia di gioco ne indossa un’altra che ritrae il suo amico scomparso.