L’eliminazione della Nazionale spagnola dai Mondiali di Russia, per mano dei padroni di casa, continua a far rumore in patria. Per una squadra che negli ultimi dieci anni ha vinto una Coppa del Mondo e due Europei nessuna sconfitta è facile da accettare. La caccia al colpevole è inevitabile. L’ultimo a salire sul banco degli imputati è il ct Fernando Hierro, subentrato poco prima dell’inizio della manifestazione a Julen Lopetegui. L’accusa, in questo caso, non è sulla tattica ma sulla scelta dei tiratori dei rigori finali. A sbagliarli, per le Furie Rosse, sono stati Iago Aspas e Koke. Subito dopo l’errore di quest’ultimo, Diego Costa - che era stato sostituito prima dei supplementari - ha incenerito con lo sguardo il suo ct, tenendo gli occhi fissi su di lui per più di qualche secondo.