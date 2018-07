Brasile-Belgio: le probabili formazioni

Le statistiche del match

Quinto confronto diretto tra Brasile e Belgio, il secondo in una Coppa del Mondo, con lo score favorevole ai verdeoro con tre vittorie a una. I 'Diavoli rossi' sono usciti sconfitti dagli ultimi tre match giocati in un Mondiale contro squadre sudamericane, una striscia negativa che Hazard e compagni hanno tutta l’intenzione di invertire. Tuttavia non sarà di certo un'impresa semplice, dal momento che il Brasile solo due volte è stato eliminato ai quarti nelle ultime sette rassegne iridate, contro la Francia nel 2006 e contro l'Olanda nel 2010. Non particolarmente fortunate le statistiche dei verdeoro con le nazionali europee, dal momento che le ultime tre eliminazioni sono arrivate contro una squadra del vecchio Continente: Francia nel 2006, Olanda nel 2010 e Germania nel 2014. Elemento che fa ben sperare il Belgio, riuscito ad eguagliare il record di dodici gol segnati fatto registrare nel 1986. Artefici principali di questo primato sono Lukaku e Mertens, con quest'ultimo che ha partecipato attivamente alla realizzazione di 19 gol nelle sue 18 presente con Martinez ct. Quasi infallibile invece l'attaccante dello United, che ha trovato la via della rete con quattro dei cinque tiri nello specchio finora effettuati in questo Mondiale. Come se non bastasse, il Belgio non perde da 23 partite, diciotto vittorie e cinque pareggi, la striscia più lunga tra le Nazionali qualificate ai quarti del Mondiale di Russia 2018. Il Brasile, dal canto suo, è attualmente fermo a quota 15 con undici successi e quattro pari. Tite proverà ad allungarla affidandosi a Neymar, capace di partecipare attivamente a 20 reti nelle sue ultime 19 presenze con la maglia verdeoro.