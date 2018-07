Non si hanno testimonianze della garra charrúa prima della famosa espulsione di José Batista dopo neppure un minuto nei Mondiali messicani dell’86. Per quanto abbiamo l’impressione che faccia parte dell’Uruguay da sempre (la “Celeste” di Obdulio Varela e José Andrade aveva questa garra? Probabilmente no) e che sia una costante anche della squadra che è arrivata a giocarsi un posto in semifinale in Russia, va sottolineato anzitutto come questo Uruguay sia dovuto cambiare rispetto alle ultime uscite.

Il ricambio generazionale era inevitabile (seppur non scontato) rispetto a quella generazione dorata che è arrivata quarta in Sudafrica nel 2010, ha vinto la Copa América l’anno successivo e si è spinta fino agli ottavi in Brasile nel 2014. Nahitan Nandez è uno dei caudillos della nouvelle vague, forse il più sottovalutato (rispetto a Bentancur, De Arrascaeta o Torreira) eppure in qualche modo, il più insostituibile nelle intenzioni di Tabárez. Ed è quello che più di tutti continua la tradizione della garra, seppur in un’interpretazione lontana dagli stereotipi. Una garra, cioè, che non è semplice grinta incosciente, un dinamismo animalesco che è il contrario dell’intelligenza calcistica.

Ex capitano dell’U20, Nahitan Nandez è il punto di congiunzione tra la visione 1.0 e quella 2.0 del centrocampista uruguayano, uno dei volani che potrebbe toglierci dalla retorica della garra senza negarla (come in parte fa Bentancur, che ha uno stile molto raffinato) ma in qualche modo aiutandoci a sorpassarla. Nandez è abile nel recupero palla, anche a costo di doverci mettere la testa (e il tackle di questo Mondiale non era la sua prima volta); ma è anche dotato di tutta la tecnica necessaria per non perderla, la palla, e quindi perfetto nell’interpretazione di entrambe le fasi di gioco.