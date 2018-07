Kane ha l’X-Factor, Alli indeciso sul look

Per due eroi a sorpresa, Alli e Kane sono invece due fari per questa nazionale. Tutti curiosamente del Tottenham, se includiamo anche Trippier nella lista dei tweet più divertenti dei tempi non sospetti. Alli nel 2011 si era già iscritto al social dei cinguettii, aveva 16 anni ed era contemporaneamente iscritto anche a scuola. Alunno tutt’altro che modello, aggiornava il suo stato praticamente all’inizio di ogni nuova lezione in classe, scriveva: “La scuola è veramente frustrante” e postava uno smile triste, le emoji ante litteram, quando ancora non aveva deciso che abito indossare per il ballo di fine anno. Uno spasso. Così come però anche la passione per la tv di Harry Kane, che oggi aggiorna i suoi social dopo ogni vittoria e ogni gol, con perfetti messaggi di incoraggiamento scritti con grande maestria social. Mentre invece ieri - nel 2011 da diciottenne, e al primo di quattro prestiti senza mai lasciare definitivamente il Tottenham (nel Leyton Orient) - twittò il suo disappunto per l’eliminazione di tale “Jonjo” da X Factor: “Louis Walsh, sei il peggior giudice di sempre”. E immaginate oggi quanto potrebbe far rumore una presa di posizione da uno così importante in Inghilterra. Un post che però al tempo gli fruttò appena cinque retweet e un solo like. Quasi un record (negativo), per uno come lui abituato a collezionarli.