Uno dopo l'altro, per mantenere una promessa fatta a maggio e tornata di moda adesso. "Se l’Inghilterra si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali, mi tatuo i nomi dei 23 giocatori convocati da Southgate, compreso il nome del ct". Detto, fatto. Così, dopo la vittoria degli inglesi ai rigori contro la Colombia, Dan Welch si è recato dal proprio tatuatore di fiducia, mantenendo la parola. Aggiornamenti continui sul proprio profilo Twitter e via via ecco tutti i nomi dei giocatori inglesi sulla propria pelle, partendo proprio dal commissario tecnico e finendo con Ashley Young, in rigoroso ordine alfabetico. Per non farsi mancare nulla, il tifoso di Luton Town ha rispettato anche… la volontà di Alli, facendosi tatuare il nome Dele, come appare sulla maglia del giocatore del Tottenham. Un modo originale e un po' stravagante per dimostrare il proprio attaccamento alla Nazionale dei Tre Leoni, impegnata sabato nella difficile sfida contro la Svezia. Una vittoria significherebbe semifinale, chissà se Dan Welch avrà già pensato ad un'altra eventuale promessa da mantenere…