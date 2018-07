Il sindaco di Bruxelles provoca su Twitter...

Se il sindaco di Bruxelles ha reso felici i tifosi del Belgio, lo stesso non si può dire per quelli del Brasile. Il primo cittadino della capitale è infatti nella bufera per un tweet postato al termine del match vinto contro la Seleçao. Philippe Close ha pubblicato sul suo account Twitter l'immagine del Manneken Pis, la fontana simbolo della città belga, che urina su Neymar, a terra dolorante e in lacrime. "Niente da aggiungere" è stato il commento con il quale ha accompagnato la foto, scatenando l'ira del popolo verdeoro e non solo che ha ritenuto il gesto poco elegante. Tra tweet e metro è stato lui quindi a prendersi la scena nel day after di Brasile-Belgio. Un polverone che, probabilmente, sarà destinato a scomparire con il passare delle ore, a patto che l'eventuale vittoria contro la Francia in semifinale non porti il sindaco ad eccedere in altri commenti e cambiamenti stravaganti.