Saper perdere... con autoironia. Dopo un ottimo Mondiale, la corsa della Svezia si è interotta contro l'Inghilterra ai quarti di finale. Dopo Olanda, Italia e Germania, la nazionale del Ct Andersson non è riuscita ad aggiungere un'altra vittima illustre alla lista. Tempo di tornare a casa, quindi. E Ikea Italia, tramite i suoi account sui social, non ha perso l'occasione per scherzarci sopra: pubblicizzando un trolley, la pagina ha scritto: "Gufare: l’avete fatto nel modo giusto. Adesso ci prepariamo per tornare a casa". Il riferimento è ovviamente alle antipatie che la Svezia si è attirata in Italia dopo la notte del 13 novembre, quella che dopo il ritorno dello spareggio giocato a San Siro sancì il mancato accesso degli azzurri ai Mondiali. E anche in quell'occasione Ikea aveva sfruttato l'assist, pubblicizzando una panchina in legno e scrivendo: "Per farci perdonare, una panchina a Gian Piero (Ventura, ndr) la diamo noi. Però ridateci le matite". I Mondiali sono stati un'occasione di real time marketing per l'azienda di arredamento svedese, che prima del debutto della Svezia contro la Corea del Sud aveva pubblicato un altro post: "Ci sono gufi e gufi. Noi siamo per quelli carini e coccolosi", con la foto di un pupazzetto con le sembianze di un gufo.