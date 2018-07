28 anni dopo, l’Inghilterra torna ad essere tra le quattro nazionali a giocarsi la vittoria dei Mondiali. La vittoria sulla Svezia, infatti, ha proiettato la squadra di Gareth Southgate in semifinale, dove attende la vincente tra Russia e Croazia. Il migliore in campo, per la FIFA, è Jordan Pickford: il portiere ha blindato il successo inglese con tre interventi determinanti. “Abbiamo sempre voluto affrontare una gara alla volta, conosciamo bene quelli che sono i nostri pregi e i nostri difetti, ma siamo un gruppo forte e che vuole ottenere sempre il massimo. La vittoria è stata frutto di una buona gestione della partita. Dal canto mio non mi sento sotto pressione, voglio soltanto migliorare giorno dopo giorno” ha detto il giocatore. Al termine della partita, ha parlato anche il capitano Harry Kane: “Stiamo bene, vogliamo ripagare il sostegno dei nostri tifosi e renderli orgogliosi. Ora pensiamo a goderci questa storica vittoria, poi ci concentreremo sulla semifinale”.

Le parole di Maguire

Harry Maguire, autore della rete che ha sbloccato la sfida nel primo tempo, ha commentato così la vittoria. “Abbiamo dominato e controllato la gara, per quanto nel finale mi è parso che fossimo un po’ stanchi. L’azione che ci ha portato al raddoppio è uno schema che proviamo spesso in allenamento, siamo stati bravi a metterlo in atto e a segnare il 2-0 con Alli” ha osservato il difensore della nazionale inglese.