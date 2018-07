Ci si aspettava potesse essere il Mondiale di Neymar e del Brasile. Soprattutto dopo l'eliminazione dell'Argentina di Messi e del Portogallo di Cristiano Ronaldo, l'attaccante del PSG avrebbe potuto avere via libera anche nella corsa al Pallone d'Oro qualora con la Seleçao avesse trionfato in Russia. Sogno sfumato e un profondo stato di frustrazione quello che Neymar ha esplicitato attraverso i social, soprattutto attraverso il suo profilo Instagram: "Posso dire che è il momento più triste della mia carriera - si legge - Il dolore è molto grande perché sappiamo che avremmo potuto far meglio lì, avevamo l'opportunità di fare la storia, ma questa volta non è stato così". Un dispiacere così forte che Neymar prosegue scrivendo: "Adesso è difficile trovare la forza per continuare a giocare a calcio ma sono sicuro che Dio mi darà la forza necessaria per far fronte a qualsiasi cosa. Per questo sarò sempre grato a Dio anche nella sconfitta".



Neymar ha infine voluto ringraziare i suoi compagni di nazionale: "Sono molto felice di far parte di questa squadra e mi sento molto orgoglioso di tutti. Hanno interrotto il nostro sogno ma non ce lo toglieranno dalla testa e neanche dal nostro cuore".