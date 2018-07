STATISTICHE & CURIOSITA'

Russia e Croazia si sono affrontate tre volte: due di queste sfide sono terminate a reti inviolate nella qualificazione a Euro 2008. La Croazia ha vinto l’altro incontro nel novembre 2015, 3-1 in amichevole a Rostov con il terzo gol segnato da Mario Mandzukic. La Russia ha raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo per la prima volta dalla disgregazione dell’Unione Sovietica. In precedenza, tra il 1958 e il 1970, ci era riuscita quattro volte di fila. La Croazia ha vinto l’unico altro quarto di finale disputato al Mondiale, battendo la Germania nel 1998, quando fu poi eliminata in semifinale. Le ultime cinque nazioni ospitanti che hanno partecipato a un quarto di finale al Mondiale si sono guadagnate poi la semifinale: Italia 1990, Francia 1998, Corea del Sud 2002, Germania 2006 e Brasile 2014. La Croazia ha segnato otto gol in quattro partite di questo Mondiale, tanti quanti nelle precedenti sei partite di Coppa del Mondo tra il 2006 e il 2014. La Russia ha effettuato 10 tiri nello specchio nelle prime due partite del Mondiale 2018, due nelle ultime due gare (incluso il rigore di Artem Dzyuba contro la Spagna). Dopo aver mantenuto la porta inviolata nelle prime due partite al Mondiale, la Croazia ha concesso una rete nelle ultime due; non subisce gol in tre gare di fila nello stesso Mondiale dal 2002, quando non ha ottenuto neanche un ‘clean sheet’ in tre sfide. La Croazia ha perso solamente una delle ultime sette partite contro squadre europee al Mondiale (5V, 1N); la Russia, invece, non ha mai vinto contro avversari europei in questa competizione (1N, 3P), pur avendo eliminato la Spagna ai rigori dopo un pareggio per 1-1. 10 delle ultime 12 reti della Croazia al Mondiale sono arrivate nel secondo tempo. Mario Mandzukic ha segnato contro la Danimarca il suo terzo gol al Mondiale; soltanto Davor Suker ha fatto meglio (sei) per la Croazia in questa competizione. Artem Dzyuba ha preso parte attiva a quattro degli ultimi sette gol della Russia in questo Mondiale (tre reti, un assist), segnando gli ultimi due. La Croazia ha affrontato la squadra ospitante in due occasioni al Mondiale, perdendo sia contro la Francia nel 1998 (1-2 in semifinale), sia contro il Brasile nel 2014 (1-3 nella fase a gironi).