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Al Mondiale cambia la cerimonia degli inni nazionali: ecco come sarà

mondiale 2026
fifa.com

Nel nome dello spettacolo, la Fifa ha deciso di cambiare il cerimoniale che precede il calcio d'inizio per i Mondiali in Usa-Messico-Canada. A partire dalla sfida inaugurale tutti i giocatori, titolari e non, si presenteranno al pubblico per gli inni nazionali, disposti nel cerchio di centrocampo. Per "vivere un momento di orgoglio ed emozione"

LA CANZONE DEI MONDIALI E' DI SHAKIRA

Ai Mondiali che stanno per iniziare negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, i tifosi potranno assistere a un cerimoniale tutto nuovo, prima dell'inizio delle partite. La decisione arriva dalla Fifa, che manda in soffitta il tradizionale ingresso in campo dei 22 titolari, in fila indiana e inframezzati dalla quaterna arbitrale. in America ci sarà un vero e proprio show:

  • prima del fischio iniziale entreranno in campo tutti i giocatori delle due squadre, anche quelli che siederanno in panchina
  • saranno accolti dalle due bandiere nazionali, che copriranno le due metà campo
  • al momento più importante, quello degli inni nazionali, i due gruppi si andranno a schierare intorno al cerchio di centrocampo, uno di fronte all'altro. 

 

usa
fifa.com

Esordio in Messico-Sudafrica

"Ogni giocatore selezionato nella rosa della partita - spiega la Fifa sui propri social - salirà sul palcoscenico per raccogliersi attorno al banner del cerchio centrale per gli inni nazionali, garantendo che ognuno, non solo i titolari, viva quel momento simbolico di orgoglio ed emozione quando rappresenta il proprio paese sul più grande palcoscenico del calcio". L'esordio del nuovo cerimoniale sarà prima della gara inaugurale, Messico-Sudafrica di venerdì 11 giugno.

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