Al Mondiale cambia la cerimonia degli inni nazionali: ecco come sarà

Nel nome dello spettacolo, la Fifa ha deciso di cambiare il cerimoniale che precede il calcio d'inizio per i Mondiali in Usa-Messico-Canada. A partire dalla sfida inaugurale tutti i giocatori, titolari e non, si presenteranno al pubblico per gli inni nazionali, disposti nel cerchio di centrocampo. Per "vivere un momento di orgoglio ed emozione"

Ai Mondiali che stanno per iniziare negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, i tifosi potranno assistere a un cerimoniale tutto nuovo, prima dell'inizio delle partite. La decisione arriva dalla Fifa, che manda in soffitta il tradizionale ingresso in campo dei 22 titolari, in fila indiana e inframezzati dalla quaterna arbitrale. in America ci sarà un vero e proprio show: