Mario Balotelli e José Mourinho diventano "metafore". Addirittura citati in un discorso dal sindaco di New York intento a spiegare come la città si preparerà ad affrontare dal punto di vista logistico i giorni in cui gli Stati Uniti ospiteranno i Mondiali di calcio. Lui è Zohran Mamdani, sindaco di New York appunto, e va premesso che è anche un grande appassionato di calcio. La sua citazione sta già rimbalzando sui social, in particolare la parte in cui, parlando dell’organizzazione e dei trasporti della città, ha riportato una frase di Mario Balotelli, definendolo "uno dei più grandi attaccanti della storia recente": "Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere? Quando New York ospita dei Mondiali che sono bene organizzati, sicuri, in cui va tutto liscio, festeggeremo? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro", ha detto Mamdani. Ma c’è spazio anche per José Mourinho, con un’altra citazione più “sottile”, quando Mamdani dice esplicitamente che la città non "parcheggerà il bus", per dire che andrà sempre alla ricerca dell’eccellenza per quel che riguarda infrastrutture e sicurezza, senza “accontentarsi” del minimo indispensabile.

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