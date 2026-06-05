Parlando dell’organizzazione in vista dei Mondiali, il sindaco di New York inserisce nel suo discorso Mario Balotelli, citando una sua frase celebre: “Non esulto dopo i gol perché sto solo facendo il mio lavoro. Allo stesso modo noi ospiteremo un Mondiale sicuro e ben organizzato, ma non festeggeremo per questo…”. Ma nel suo discorso c’è spazio anche per il famoso “bus parcheggiato” di Mourinho…
Mario Balotelli e José Mourinho diventano "metafore". Addirittura citati in un discorso dal sindaco di New York intento a spiegare come la città si preparerà ad affrontare dal punto di vista logistico i giorni in cui gli Stati Uniti ospiteranno i Mondiali di calcio. Lui è Zohran Mamdani, sindaco di New York appunto, e va premesso che è anche un grande appassionato di calcio. La sua citazione sta già rimbalzando sui social, in particolare la parte in cui, parlando dell’organizzazione e dei trasporti della città, ha riportato una frase di Mario Balotelli, definendolo "uno dei più grandi attaccanti della storia recente": "Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere? Quando New York ospita dei Mondiali che sono bene organizzati, sicuri, in cui va tutto liscio, festeggeremo? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro", ha detto Mamdani. Ma c’è spazio anche per José Mourinho, con un’altra citazione più “sottile”, quando Mamdani dice esplicitamente che la città non "parcheggerà il bus", per dire che andrà sempre alla ricerca dell’eccellenza per quel che riguarda infrastrutture e sicurezza, senza “accontentarsi” del minimo indispensabile.
Approfondimento
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La conferenza stampa del sindaco di New York, Mamdani. Al minuto 14:15 il momento in cui cita Mario Balotelli, "uno dei migliori attaccanti degli ultimi tempi"
La passione per il calcio del sindaco
Come detto, le citazioni di Mamdani non nascono dal nulla. Appassionato di calcio, il sindaco di New York si è sempre dichiarato tifoso dell’Arsenal fin da quando era ragazzo e ha giocato come difensore in una squadra amatoriale di Brooklyn, i Talking Headers. Il calcio, insomma, fa parte della sua vita, e spesso ricorre alle metafore legate al mondo del pallone nei suoi discorsi politici. Adesso ci ha infilato anche una citazione di SuperMario.